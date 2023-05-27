Из-за минометного обстрела ВСУ в Курской области погиб один человек

Из-за минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе Курской области погиб один человек – строитель. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь», – написал руководитель региона.

Он добавил, что других пострадавших и разрушений нет.