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Руc Тат
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Происшествия 27 мая 2023 14:38

Из-за минометного обстрела ВСУ в Курской области погиб один человек

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Из-за минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе Курской области погиб один человек – строитель. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь», – написал руководитель региона.

Он добавил, что других пострадавших и разрушений нет.

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