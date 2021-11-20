Из-за метели в Татарстане временно ограничено движение междугородних автобусов

На территории республики Татарстана из-за метели и непогоды временно ограничено движение междугородний автобусов.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, ограничения вводятся с шести часов вечера субботы, 20 ноября.

В ГИБДД республики просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефонам: 8- 843-533-38-88 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8-843-291-91-74 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).