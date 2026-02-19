Из-за метели в Москве на вернисаж в Казани вовремя не доехал персонаж Булгакова

Из-за циклона «Валли», который разыгрался над Москвой, где за сутки выпало 70% месячной нормы снега и были отменены не менее 140 авиарейсов, в Казань на открытие выставки по истории кукольной анимации вовремя не смог быть доставлен один из персонажей нового кукольного мультфильма «Булгаковъ».

«Он торжественно застрял в Москве с нашим генеральным продюсером (Николаем Скобеевым – прим. Т-и) – не вылетел из Москвы. В мультфильме он рядом с Булгаковым на стульчике сидит. Когда попозже прилетит, вместе с Булгаковым мы его и поставим», – рассказала на первой экскурсии художник по куклам выставки «История кукольной мультипликации» Ксения Липская.

Выставка «История кукольной мультипликации: взгляд в прошлое, взгляд в настоящее» открылась в фойе театра кукол «Экият». Чебурашку, старуху Шапокляк, крокодила Гену, а также подлинных кукол и макеты из мультфильмов «Варежка», «Гофманиада», «Булгаковъ», «Трамвай 13» можно будет застать здесь до 9 марта. Как и две масштабные интерактивные мультипликационные инсталляции.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект не просто экспонирует кукольных персонажей советской и современной мультипликации, но и поясняет процесс ее создания, так любопытный зрителям.

«Мы куклами играем на сцене, а здесь куклы, которые снимаются в мультиках. Единственное различие, что человека за куклами в мультфильме не видно – он подходит, передвигает их, снимает их, снова передвигает и уходит из кадра, а мы из рук своих кукол не выпускаем, держим их близко к себе. Мне было самому интересно, как же снимали эти мультики, которые мы в детстве очень любили, как выглядят эти куклы – здесь мы это видим. А кто-то из деток, кто увидит эту выставку, вдруг потом тоже займется оживлением кукол», – сказал на открытии выставки художественный руководитель театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Анимация становится в наши дни высокопрофессиональным и высокотехнологичным искусством, подчеркнул главный режиссер анимационной студии «Татармультфильм» Сергей Киатров.

«На выставке представлены мультфильмы, персонажи которых стали бессмертными лицами. Анимационное кино – это великое искусство. Я рад, что являюсь здесь у нас представителем этого волшебного дела», – сказал Киатров.

Не только поразглядывать персонажей и макеты декораций мультфильмов можно на выставке, но и узнать, что у Чебурашки официально есть день рождения (20 августа), что новый кукольный мультфильм «Трамвай 13», вагон которого экспонируется проектом, пока еще не видела широкая публика – он презентуется на фестивалях, но вот уже скоро появится в свободном доступе. А также, например, что для мультипликации «Булгаковъ» планируется продолжение, причем в формате полнометражного фильма, как «Гофманиада». Последний, к слову, снимали почти 18 лет – с 2001 по 2017 год.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хороший аниматор в день может снять от 3 до 5 секунд анимации, и то если немного кукол в кадре и немного движения. Если это площадь, где много людей (кукол), в лучшем случае одну секунду в день он снимет. «Гофманиада» – единственное кино в мире, которое в процессе своего создания перешло от пленки в цифру. Начинали его снимать на пленку, а заканчивали цифровыми фотокамерами, потому что они вдруг появились. Этого почти не видно в фильме. Если знать, куда смотреть, конечно, видно. Продолжение «Булгаковъ», разумеется, не предполагает 18 лет работы», – анонсировала Липская.

Посмотреть выставку «История кукольной мультипликации: взгляд в прошлое, взгляд в настоящее» смогут лишь посетители спектаклей или гости экскурсий по театру – отдельного визита на выставку не предусмотрено.