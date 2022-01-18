Из-за метели трасса М5 в Татарстане закрыта для такси, грузовиков и автобусов

Из-за сильного снегопада и метели в Татарстане, а также в Башкирии и Оренбургской области временно закрывают для такси, автобусов и грузовиков трассу М5 «Урал», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Для проезда будут закрыты три отрезка автодороги в Бугульминском районе: с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км общей протяженностью 7,5 км. Также ограничения коснутся участка трассы 1257,5 км по 1280 км в Бавлинском районе республики.

Ограничения вводятся сегодня с 14.15 и ориентировочно будут сняты в 18.00. Время может быть изменено в связи с погодными условиями.