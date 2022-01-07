Из-за метели на трассах в Татарстане ограничено движение междугородних автобусов

Из-за метели, ухудшения видимости, гололедицы и сильного ветра на трассах в Татарстане временно ограничено движение междугородних автобусов. Об этом ИА « Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Ограничение вводятся с семи часов вечера с пятницы, 7 января, и до улучшения погодных условий.

«Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов», – напомнили в ведомстве.