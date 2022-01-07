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Ру Тат
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Происшествия
7 января 2022  19:00
Полина Шевчук

Из-за метели на трассах в Татарстане ограничено движение междугородних автобусов

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Из-за метели, ухудшения видимости, гололедицы и сильного ветра на трассах в Татарстане временно ограничено движение междугородних автобусов. Об этом ИА « Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Ограничение вводятся с семи часов вечера с пятницы, 7 января, и до улучшения погодных условий.

«Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов», – напомнили в ведомстве.

 

#метель #гололед #МВД по РТ
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