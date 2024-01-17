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Происшествия 17 января 2024 08:02

Из-за метели на М12 в Татарстане ограничено движение всего транспорта

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В Татарстане на М12 ограничено движение всего транспорта, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Ограничения движения введены с 6.00 и продлятся до улучшения погодных условий.

В случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8(843)2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).

#ограничение движения
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