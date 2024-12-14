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Общество 14 декабря 2024 13:48

Из-за метели и тумана в Татарстане ухудшится видимость на дорогах

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Из-за метели и тумана в Татарстане ухудшится видимость на дорогах
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В воскресенье, 15 декабря, в Татарстане прогнозируется ухудшение погоды. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

В ночные и утренние часы на республику опустится туман. Видимость уменьшится до 500 метров и менее. Днем ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 километров.

#прогноз погоды #метель #туман
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