Из-за метели и тумана в Татарстане ухудшится видимость на дорогах

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В воскресенье, 15 декабря, в Татарстане прогнозируется ухудшение погоды. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

В ночные и утренние часы на республику опустится туман. Видимость уменьшится до 500 метров и менее. Днем ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 километров.