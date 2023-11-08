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Новости Татарстана и Казани
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Из-за масштабного провала грунта перекрыт участок ул.Завойского в Казани
В Казани перекрыли проезд по участку ул.Завойского в районе пересечения с проспектом Победы. Об этом сообщили в телеграм-канале Администрации Вахитовского и Приволжского районов.
Как объяснили горожанам, закрыть проезд в обе стороны пришлось из-за «масштабного провала» грунта, произошедшего из-за аварии на сетях.
«В настоящее время МУП „Водоканал“ ведутся подготовительные работы к устранению аварии», — отметили в администрации.
Сроки возобновления движения по этому участку пока неизвестны.
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