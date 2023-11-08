Из-за масштабного провала грунта перекрыт участок ул.Завойского в Казани

В Казани перекрыли проезд по участку ул.Завойского в районе пересечения с проспектом Победы. Об этом сообщили в телеграм-канале Администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Как объяснили горожанам, закрыть проезд в обе стороны пришлось из-за «масштабного провала» грунта, произошедшего из-за аварии на сетях.

«В настоящее время МУП „Водоканал“ ведутся подготовительные работы к устранению аварии», — отметили в администрации.

Сроки возобновления движения по этому участку пока неизвестны.