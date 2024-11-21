Из-за массовых ударов по энергообъектам на Украине экстренно отключают свет

Из-за массовых ударов по энергетическим объектам в нескольких регионах Украины отключают свет.

Как сообщают РИА Новости, такие меры применяются в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях.

Такая же ситуация в Донецкой Народной Республике.

Аварийные отключения света в Киеве заменяются на почасовые.

В минувшее воскресенье воздушная тревога действовала на всей территории Украины, поэтому власти заявили об отключение света .

Российские военные с 2022 года бьют по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от Вооруженных сил Украины, российская армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.