news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
21 декабря 2022  07:28
Полина Шевчук

Из-за массовой аварии образовалась огромная пробка у Вертолетного завода в Казани

news_top_970_100
Из-за массовой аварии образовалась огромная пробка у Вертолетного завода в Казани
фото: Полина Шевчук

Серьезное ДТП произошло сегодня рано утром у проходных Вертолетного завода на Тэцевской в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, столкнулись по меньшей мере три автомобиля – «Лада», Volkswagen и Hyundai. От удара отечественный автомобиль развернуло поперек дороги, и он перекрыл все полосы  движения, а корейская легковушка улетела с дороги на обочину и зависла на сугробе.

 

Фото: © Полина Шевчук 

Из-за ДТП на участке дороги образовалась гигантская пробка – движение стоит практически от улицы Копылова.

 

#дтп казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное