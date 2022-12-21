Из-за массовой аварии образовалась огромная пробка у Вертолетного завода в Казани

фото: Полина Шевчук

Серьезное ДТП произошло сегодня рано утром у проходных Вертолетного завода на Тэцевской в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, столкнулись по меньшей мере три автомобиля – «Лада», Volkswagen и Hyundai. От удара отечественный автомобиль развернуло поперек дороги, и он перекрыл все полосы движения, а корейская легковушка улетела с дороги на обочину и зависла на сугробе.

Фото: © Полина Шевчук

Из-за ДТП на участке дороги образовалась гигантская пробка – движение стоит практически от улицы Копылова.