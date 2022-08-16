Из-за массовой аварии на Тэцевской в Казани образовалась серьезная пробка

Очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня утром на улице Тэцевская в Казани не доезжая до поворота на Васильченко.

Здесь столкнулись сразу три авто – легковушки «Лада Ларгус» и «Лада» 14-й модели, а также кроссовер «Лада Икс-Рей».

От удара «четырнадцатую» развернуло поперек дороги, а кроссовер отбросило с дороги в кусты.

«К месту ДТП подъехала карета скорой помощи. Кого-то из пострадавших забрали в больницу», – рассказали «Татар-информу» очевидцы.

Из-за аварии на участке дороги из Осиново в сторону Васильченко образовалась серьезная пробка.