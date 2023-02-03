news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
3 февраля 2023  19:39
Алексей Новиков

Из-за массового ДТП по Кировской дамбе в Казани временно не ходят трамваи

news_top_970_100

Из-за массовой аварии, которая произошла сегодня на Кировской дамбе, временно ограничено движение нескольких маршрутов трамваев, сообщает Метроэлектротранс Казань.

По их информации, в резултате ДТП заблокированными оказались трамвайные пути, из-за чего встали маршруты трамваев №1, 5, 5а и 7. На месте работают городские службы.

Метроэлектротранс Казань просит горожан заранее планировать свой маршрут в связи с данной ситуацией. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате аварии с участием шести машин пострадала 42-летнряя пассажирка отечественной легковушки.

#массовое ДТП #Кировская дамба
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное