Из-за массового ДТП по Кировской дамбе в Казани временно не ходят трамваи

Из-за массовой аварии, которая произошла сегодня на Кировской дамбе, временно ограничено движение нескольких маршрутов трамваев, сообщает Метроэлектротранс Казань.

По их информации, в резултате ДТП заблокированными оказались трамвайные пути, из-за чего встали маршруты трамваев №1, 5, 5а и 7. На месте работают городские службы.

Метроэлектротранс Казань просит горожан заранее планировать свой маршрут в связи с данной ситуацией.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате аварии с участием шести машин пострадала 42-летнряя пассажирка отечественной легковушки.