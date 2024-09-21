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Из-за массового ДТП на проспекте Победы в Казани образовалась пробка
Сегодня на проспекте Победы недалеко от бассейна «Буревестник» произошло массовое ДТП. В результате на данном участке дороги образовалась пробка. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
По их словам, на дороге два легковых автомобиля столкнулись с двумя грузовиками. Кто стал виновником аварии, выясняют автоинспекторы.
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