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Происшествия 21 сентября 2024 15:00

Из-за массового ДТП на проспекте Победы в Казани образовалась пробка

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Сегодня на проспекте Победы недалеко от бассейна «Буревестник» произошло массовое ДТП. В результате на данном участке дороги образовалась пробка. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

Фото: «Яндекс.Карты»

Фото: © Очевидцы

По их словам, на дороге два легковых автомобиля столкнулись с двумя грузовиками. Кто стал виновником аварии, выясняют автоинспекторы.

Фото: © Очевидцы

#дтп в казани
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