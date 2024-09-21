Из-за массового ДТП на проспекте Победы в Казани образовалась пробка

Сегодня на проспекте Победы недалеко от бассейна «Буревестник» произошло массовое ДТП. В результате на данном участке дороги образовалась пробка. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

Фото: «Яндекс.Карты»

Фото: © Очевидцы

По их словам, на дороге два легковых автомобиля столкнулись с двумя грузовиками. Кто стал виновником аварии, выясняют автоинспекторы.