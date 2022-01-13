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Ру Тат
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Происшествия
13 января 2022  19:22
Павел Климчак

Из-за массового ДТП на Горьковском шоссе образовалась большая пробка

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В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео аварии на Горьковском шоссе, сразу после кольца на выезд из города. Судя по ролику, участниками ДТП стали три машины, в том числе такси, которое получило серьезные повреждения корпуса.

Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, столкнулись два автомобиля, после чего один из них отбросило на стоячую машину. Медики осматривают водителя одного из авто, который мог получить травмы в результате столкновения.

 

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Из-за аварии на этом участке дороги, а также на улицах Фрунзе и Восстания в сторону Горьковского шоссе образовались большие пробки.

#ДТП #пробки
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