Из-за крупной аварии на Ямашева в Казани изменено движение трамваев

Из-за крупной аварии на улице Ямашева изменено движение трамваев, сообщили в Метроэлектротрансе.

В результате аварии с участием 5 легковых автомобилей были перегорожены трамвайные пути, из-за чего движение маршрутов № 5,6 и 7 проходит через Глазунова и Галеева.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.