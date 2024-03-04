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Происшествия 4 марта 2024 08:46

Из-за крупной аварии на Ямашева в Казани изменено движение трамваев

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Из-за крупной аварии на улице Ямашева изменено движение трамваев, сообщили в Метроэлектротрансе.

В результате аварии с участием 5 легковых автомобилей были перегорожены трамвайные пути, из-за чего движение маршрутов № 5,6 и 7 проходит через Глазунова и Галеева.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

#дтп в казани
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