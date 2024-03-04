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Из-за крупной аварии на Ямашева в Казани изменено движение трамваев
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Из-за крупной аварии на улице Ямашева изменено движение трамваев, сообщили в Метроэлектротрансе.
В результате аварии с участием 5 легковых автомобилей были перегорожены трамвайные пути, из-за чего движение маршрутов № 5,6 и 7 проходит через Глазунова и Галеева.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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