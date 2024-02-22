Из-за крупной аварии центр Альметьевска остался без воды

Сегодня произошла авария возле четвертого водоподъема, сообщилв Telegram-канале мэр Альметьевска Тимур Нагуманов.

«30 минут назад перекрыли воду, сейчас откачивают остатки воды. Далее будет установлен хомут. Рабочие бригады все здесь», – написал градоначальник.

Он отметил, что руководитель Исполнительного комитета города Айнур Исхаков и главный инженер АО «Альметьевск-Водоканал» Руслан Паймухин находятся на месте аварии и будут там до полного завершения работ. По плану работы должны завершить в течение четырех-пяти часов.