Из-за крестного хода в центре Казани 4 ноября перекроют движение транспорта



В столице Татарстана 4 ноября, в День народного единства, перекроют движение транспорта из-за крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

С соответствующей просьбой к городским властям ранее обратился митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Именно в этот день православные отмечают память Казанской иконы Богородицы.

С 7 до 13 часов 4 ноября окажется ограничено движение и стоянка транспортных средств:

— по улице Кремлевская на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;

— по улице Профсоюзная на участке от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;

— по съезду с площади Первого Мая на участке от улицы Кремлевская до улицы Профсоюзная;

— по улице Баумана на участке от улицы Профсоюзная до улицы Батурина;

— по съезду с площади Тысячелетия на улице Батурина;

— по съезду с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

— по улице Батурина на участке от Кремлевской транспортной дамбы до улицы Дзержинского;

—по улице Большая Красная на участке от улицы Япеева до улицы Батурина;

— по улице Карла Маркса на участке от улицы Лобачевского до улицы Батурина;

— по улице Япеева на участке от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная (при необходимости);

— по улице Миславского на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

Кроме того, с 20 часов 3 ноября до 13 часов 4 ноября будет закрыт проезд по проезжей части улицы Миславского на участке от улицы Маркса до улицы Большая Красная

(с исключением парковки транспорта).