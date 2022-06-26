Из-за Крестного хода в Альметьевске перекроют дороги для автотранспорта

В связи с проведением Крестного хода в Альметьевске будут перекрыты въезды и съезды на участке улицы Ленина от проспекта Строителей до улицы Чехова. Время перекрытия — с 11.30 до 13:30.

В этом году мероприятие посвящено 10-летию Альметьевской епархии. Как рассказали «Татар-информу» в администрации, церковное шествие начнет движение в полдень от Казанского кафедрального собора, пройдет мимо ДК «Нефтьче» до «Макдональдса», после чего участники свернут на улицу Пушкина.

В Крестном ходу ожидается участие от 1 тыс. до 1,5 тыс. паломников.