В Альметьевске неизвестные, укравшие трубу, нанесли ущерб почве на 4,5 млн рублей

Ущерб, нанесенный почве неизвестными нарушителями Альметьевске, татарстанские экологи оценили в 4,5 млн рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы предотвратили незаконные земельные работы на территории одного из альметьевских заводов. Там неизвестные люди извлекали недействующую металлическую трубу, что привело к уничтожению плодородного слоя почвы на площади 1707 кв. метров», – сказано в сообщении.

Специалисты Минэкологии РТ составили протокол об административном правонарушении по статье 8.6 КоАП РФ «Порча земель. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы». Помимо этого, сотрудниками отдела МВД России по Альметьевскому району возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража, совершенная в крупном размере».