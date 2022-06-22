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Ру Тат
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Происшествия
22 июня 2022  21:37
Павел Климчак

Из-за короткого замыкания в трансформаторной два жилых дома в Казани остались без света

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Около восьми часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о задымлении в здании блочной трансформаторной на улице Зур Урам.

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

На место прибыли пожарные, которые установили, что возгорания нет, людей внутри также не было. Предположительно, дым пошел из-за короткого замыкания без горения.

Энергетики отключили от энергоснабжения два ближайших жилых дома по улице Зур Урам – 1Г и 1И. В скором времени оно будет восстановлено по резервной линии, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#короткое замыкание #ГУ МЧС по РТ
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