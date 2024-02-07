Из-за короткого замыкания в челнинской многоэтажке пострадал один человек

Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Гидростроителей поступило сегодня.

Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, в квартире на пятом этаже загорелась мебель. По лестничному маршу были спасены три человека. Одного жильца госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов. Как выяснилось, жильцы оставили без присмотра включенную одноконфорочную электроплитку с готовящейся едой, в результате короткого замыкания произошел пожар.