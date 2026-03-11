Из-за короткого замыкания на проспекте Победы в Казани загорелась крыша трамвая

Сегодня утром на проспекте Победы в Казани произошло возгорание на крыше трамвая. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Инцидент произошел около 9.30 у дома №226а. В трамвае маршрута №5а вышел из строя преобразователь напряжения, что привело к короткому замыканию, кратковременному возгоранию на крыше и задымлению крышного оборудования.

Водитель остановил вагон и вывел пассажиров. После этого он самостоятельно потушил пожар. В результате происшествия никто не пострадал.