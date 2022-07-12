Из-за короткого замыкания из ТЦ «Олимп» в Казани эвакуировались 70 человек

Сегодня в половину третьего дня по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в одном из одежных магазинов в торговом центре «Олимп» сработала пожарная сигнализация.

До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек, никто не пострадал. Как установили пожарные, на втором этаже ТЦ произошло короткое замыкание без горения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.