Из-за коронавируса в зданиях ГИБДД Татарстана ограничат количество посетителей

В подразделениях республиканской Госавтоинспекции приняты меры для защиты граждан и сотрудников ведомства: для профилактики коронавирусной инфекции теперь в зданиях ГИБДД будет ограничено количество посетителей.

В связи с этим, если вам нужно получить водительские права, то вы можете записаться на приём на портале госуслуг, где вы сможете выбрать дату и время приёма. Для получения различных свидетельств для автомобиля можно предварительно записаться по телефону подразделения, который указан на официальном сайте Госавтоинспекции.

ГИБДД РТ напоминает жителям республики соблюдать профилактические меры и меры личной безопасности.