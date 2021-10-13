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Ру Тат
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13 октября 2021  19:04
Павел Климчак

Из-за коронавируса в зданиях ГИБДД Татарстана ограничат количество посетителей

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В подразделениях республиканской Госавтоинспекции приняты меры для защиты граждан и сотрудников ведомства: для профилактики коронавирусной инфекции теперь в зданиях ГИБДД будет ограничено количество посетителей.

В связи с этим, если вам нужно получить водительские права, то вы можете записаться на приём на портале госуслуг, где вы сможете выбрать дату и время приёма. Для получения различных свидетельств для автомобиля можно предварительно записаться по телефону подразделения, который указан на официальном сайте Госавтоинспекции.

ГИБДД РТ напоминает жителям республики соблюдать профилактические меры и меры личной безопасности.

#ГИБДД #запись на прием
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