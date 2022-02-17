Из-за коронавируса в Татарстане за сутки умерли шесть женщин

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов из-за коронавируса. Таким образом общее количество жертв инфекции за все время пандемии в республике составило 1 679, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Все шесть жителей РТ, умерших из-за последствий Covid-19, женщины (1936, 1948, 1955, 1956, 1961 и 1972 годы рождения).

Ранее сообщалось, что в Татарстане выявили еще 3 621 случай коронавируса. При этом впервые за последние три дня показатель опустился ниже отметки 3,7 тыс.