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Ру Тат
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Здоровье
17 февраля 2022  11:57

Из-за коронавируса в Татарстане за сутки умерли шесть женщин

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В Татарстане за последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов из-за коронавируса. Таким образом общее количество жертв инфекции за все время пандемии в республике составило 1 679, передает пресс-служба Минздрава РТ. 

Все шесть жителей РТ, умерших из-за последствий Covid-19, женщины (1936, 1948, 1955, 1956, 1961 и 1972 годы рождения).

Ранее сообщалось, что в Татарстане выявили еще 3 621 случай коронавируса. При этом впервые за последние три дня показатель опустился ниже отметки 3,7 тыс. 

#коронавирус
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