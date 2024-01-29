Из-за конфликта в ИК-5 в Татарстане погиб осужденный, четверо получили травмы

В исправительной колонии № 5 в результате возникшего конфликта между двумя осужденными один из них погиб, еще четверо получили травмы при попытке разнять участников драки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСИН Россси по РТ.

Инцидент произошел в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь.

«В отряде со строгими условиями отбывания наказания находятся осужденные, которые систематически нарушают правила внутреннего распорядка», – отметили в ведомстве.

В учреждение прибыло руководство. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме, обстановка в ИК-5 стабильная.

В ведомстве также указали, что один из так называемых правозащитников, признанный иностранным агентом, предпринимает попытки дестабилизировать обстановку в учреждении с помощью распространения в СМИ недостоверной информации. В УФСИН России по РТ просят не поддаваться на возможные провокации и не публиковать непроверенную информацию.