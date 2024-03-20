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Из-за коммунальной аварии жители Иннополиса остались без воды
Сегодня в Иннополисе произошло аварийное отключение воды. Об этом сообщает мэрия Технограда.
«Авария на трассе водоснабжения — аномально большой расход и связанное с этим аварийное падение давления. ЗВКС устанавливает причины, аварийные бригады осматривают трассы», – указано в телеграм-канале мэрии Иннополиса.
Сейчас на месте аварии ведутся работы, в ближайшее время будет обеспечен подвоз воды.
В связи с инцидентом отменены занятия в основном здании «Школы Иннополис».
UPD (10.26). Подачу воды в систему возобновили, передает мэрия города.
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