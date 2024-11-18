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Из-за кишечной инфекции у детей в Челнах закрыли пищеблок и группу частного детсада
Частный детский сад «Радужный» в Набережных Челнах частично закрыли после того, как там зарегистрировали случаи кишечной инфекции у детей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Санитарные врачи провели эпидемиологическое расследование в отношении автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Счастливое детство», которая управляла детсадом.
В ходе расследования в пищеблоке детского сада выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей. Там отсутствовали условия для раздельной обработки сырья и продуктов. Также обработка сырья, мытье посуды и рук персонала проводилось в одной раковине. Сотрудники Роспотребнадзора нашли продукты с истекшим сроком годности, без маркировок, которые хранились неправильно. Также в детсаду были нарушены санитарные нормы при транспортировке готовой пищевой продукции в филиал детского сада.
Кроме того, в четвертой группе садика, где произошло заражение кишечной инфекцией, персонал работал без прохождения медицинского осмотра и гигиенического обучения, у них отсутствовали медицинские книжки, были нарушены санитарные требования к раздаче готовых блюд, к обработке обеденных столов и детских нагрудников, к уборке помещений, дезинфекции игрушек и детских горшков, также не соблюдались противоэпидемические мероприятия по острым кишечным инфекциям.
«В отношении организации «Счастливое детство» составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Пищеблок и группа №4 детского сада «Радужный» опечатаны. Постановлением городского суда деятельность пищеблока и группы №4 приостановлены сроком на 14 суток», – отметили в пресс-службе ведомства.
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