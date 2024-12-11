Из-за кишечной инфекции Роспотребнадзор закрыл кафе «GAGAWA» на Ибрагимова в Казани

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У посетителя кафе «Gagawa» на проспекте Ибрагимова в Казани обнаружили кишечную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Санитарные врачи провели в заведении санитарно-эпидемиологическое расследование.

«В ходе расследования были выявлены нарушения санитарного законодательства: неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние разделочного инвентаря (некачественная мойка), совместное хранение разделочного инвентаря для готовой продукции и сырой продукции, использование посуды, изготовленной из материалов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, хранение напитков вне охлаждаемой витрины или холодильного оборудования и их реализация с нарушением установленных условий хранения», – рассказали в Роспотребнадзоре РТ.

В отношении предпринимателя составили административные протоколы. По материалам дела суд принял решение закрыть кафе на 14 суток.