Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за кишечной инфекции Роспотребнадзор закрыл кафе «GAGAWA» на Ибрагимова в Казани
У посетителя кафе «Gagawa» на проспекте Ибрагимова в Казани обнаружили кишечную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Санитарные врачи провели в заведении санитарно-эпидемиологическое расследование.
«В ходе расследования были выявлены нарушения санитарного законодательства: неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние разделочного инвентаря (некачественная мойка), совместное хранение разделочного инвентаря для готовой продукции и сырой продукции, использование посуды, изготовленной из материалов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, хранение напитков вне охлаждаемой витрины или холодильного оборудования и их реализация с нарушением установленных условий хранения», – рассказали в Роспотребнадзоре РТ.
В отношении предпринимателя составили административные протоколы. По материалам дела суд принял решение закрыть кафе на 14 суток.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»