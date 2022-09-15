Из-за «Казанского полумарафона» в городе введут масштабное ограничение движения

9 октября в столице РТ частично перекроют проезд транспорта из-за подготовки и проведения «Казанского полумарафона — 2022». Ограничение будет вводиться поэтапно — с 6.30 до 14.00, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Так, движение транспорта ограничат на следующих участках дорог:

— с 06:30 до 14:00 09.10.2022 вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);

— с 06:30 до 12:00 09.10.2022 по ул.С.Хакима (по направлению от ул.Ф.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольская, ограничение двух направлений движения);

— с 06:30 до 12:00 09.10.2022 по Чистопольскому кольцу (от съезда на ул.С.Хакима до съезда на ул.Чистопольская, ограничение двух правых полос движения);

— с 06:30 до 12:00 09.10.2022 по ул.Чистопольская (по направлению от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», ограничение трех правых полос движения);

— с 07:00 до 12:30 09.10.2022 по ул.С.Хакима (по направлению от ул.Декабристов до ул.Ф.Амирхана, ограничение двух направлений движения);

— с 07:00 до 12:30 09.10.2022 по ул.Ф.Амирхана (по направлению от ул.Козина до ул.С.Хакима, ограничение направления движения с возможностью выезда из ЖК «Современник» и ЖК «Савин Хаус»;

— с 07:30 до 10:00 09.10.2022 по ул.Ф.Амирхана (по направлению от ул.С.Хакима до моста «Миллениум»), на мосту «Миллениум» (направление от ул.С.Хакима до съезда на ул.Подлужная, ограничение движения);

— с 07:30 до 10:00 09.10.2022 по ул.Подлужная (от съезда с моста «Миллениум» до ул.Подлужная, 17, «ЖК Европейский», ограничение двух направлений движения с возможностью выезда из частного сектора в направлении ул.Толстого);

— с 07:30 до 11:00 09.10.2022 по ул.Батурина (по направлению от ул.К.Маркса до Кремлевской набережной, ограничение одного направления движения);

— с 07:30 до 11:00 09.10.2022 по Кремлевской набережной (по направлению от ул.Батурина до ул.Саид-Галеева, ограничение одного направления движения);

— с 07:30 до 11:00 09.10.2022 на съезде с Кремлевской дамбы по направлению к Кремлевской набережной (полное ограничение движения);

— с 07:30 до 11:00 09.10.2022 по Кремлевской дамбе (по направлению от заезда с ул.Батурина до ул.С.Хакима, ограничение 1,5 правой полосы движения);

С 7 по 9 октября в столице РТ состоится крупное спортивное состязание — «Казанский марафон — 2022». В первые два дня участников ожидают регистрация, выставки и выдача стартовых пакетов, а 9-го числа состоятся сами забеги. Организаторы предложат участникам несколько дистанций — 3, 10 и 21,1 километра. Зарегистрироваться для участия в событии можно до 1 октября 2022 года при наличии мест.