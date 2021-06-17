Из-за капремонта дороги в Казани частично ограничат движение по проспекту Универсиады

В Казани на несколько дней частично ограничат движение транспорта по проспекту Универсиады. Временные неудобства связаны с капремонтом проезжей части, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 9 часов вечера 17 июня и до 6 утра следующего дня будет закрыт участок от Танкового кольца до Даурской в направлении центра. Его можно будет объехать по следующему маршруту: Танковое кольцо – Оренбургский тракт – улица Павлюхина – улица Салимжанова.

С 9 вечера 18 июня и до 6 утра следующего дня, а также в аналогичное время с 19 на 20 июня ограничения будут действовать на участке от Даурской до улицы Вишневского в направлении центра. Автомобилисты смогут воспользоваться следующим маршрутом: Даурская – Аметьевская магистраль – разворот до улицы Павлюхина. Также участок можно объехать, свернув перед Даурской на Аметьевскую магистраль и далее по Гвардейской.

С 9 часов вечера 20 июня до 6 утра следующего дня, а также в аналогичный промежуток времени с 21 на 22 июня будет недоступен для движения транспорта участок от улицы Вишневского до Даурской в направлении Оренбургского тракта. Варианты объезда: улица Тихомирного – перемычка ул. Петербургская – улица Назарбаева; Вишневского – Назарбаева – Павлюхина – Оренбургский тракт.

С 9 часов вечера 22 июня и до 6 утра 23 июня будет полностью закрыт для движения участок от Даурской до Танкового кольца в направлении Оренбургского тракта (выезда из города). Объехать его можно по маршруту: Даурская – Танковое кольцо – Оренбургский тракт (выезд из города).