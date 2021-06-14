Из-за капремонта дороги в Казани частично ограничат движение по Оренбургскому тракту

Из-за капитального ремонта дороги в Казани почти на два дня частично закроют для движения транспорта Оренбургский тракт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 21 часов сегодняшнего дня и до 6 утра 15 июня будет недоступен для транспорта участок от Оренбургского проезда до улицы Парина (кольцо). Автомобилисты смогут объехать его по следующему пути: Оренбургский проезд – Танковое кольцо – 2-я Туринская – улица Камая – улица Мавлютова – проспект Победы.

С 21 часов 15 июня и до 6 утра следующего дня ограничат движение по участку от улицы Парина (участок) до Оренбургского проезда. Чтобы объехать его, можно воспользоваться следующим маршрутом: улица Парина (кольцо) – улица Парина – Мавлютова – проспект Победы – Оренбургский проезд – Оренбургский тракт.