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Из-за износа путей в Азино поменялось движение трамвайных маршрутов №5а и №7
Перед остановкой «Чишмяле» в направлении улицы Арбузова в Казани произошел сход трамвайного вагона 1304, из -за чего поменялось движение двух трамвайных маршрутов, предупреждают в «Метроэлектротрансе».
Отмечается, что причиной схода травмайного вагона стал износ путевого хозяйства.
«Движение трамвайных маршрутов № 5а и 7 временно проходит через улицу Глазунова», – указано в телеграм-канале предприятия.
Жителям Казани и гостям столицы Татарстана следует заранее планировать свой маршрут.
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