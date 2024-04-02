Из-за износа путей в Азино поменялось движение трамвайных маршрутов №5а и №7

Перед остановкой «Чишмяле» в направлении улицы Арбузова в Казани произошел сход трамвайного вагона 1304, из -за чего поменялось движение двух трамвайных маршрутов, предупреждают в «Метроэлектротрансе».

Отмечается, что причиной схода травмайного вагона стал износ путевого хозяйства.

«Движение трамвайных маршрутов № 5а и 7 временно проходит через улицу Глазунова», – указано в телеграм-канале предприятия.



Жителям Казани и гостям столицы Татарстана следует заранее планировать свой маршрут.