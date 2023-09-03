В Казани из-за короткого замыкания загорелся трамвай

Сегодня в Авиастроительном районе Казани произошло возгорание в трамвайном вагоне.

Как сообщают в «Метроэлектротрансе», в районе остановки «Караваево» по улице Академика Павлова, в результате износа рабочего провода произошел обрыв контактной сети. Провод упал на крышу трамвайного вагона. В результате произошло короткое замыкание в районе первой тележки, которое привело к возгоранию пластиковой крышки аккумуляторного отсека.

Возгорание удалось потушить совместными усилиями водителя и прибывшим сотрдникам МЧС.

«Вагон получил незначительные повреждения, отбуксирован в депо. После осмотра и ремонта будет выпущен на линию», – указано в сообщении.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, внутри вагона находился один человек, который успел выйти до прибытия подразделений.

В результате происшествия никто не пострадал.