Из-за индексации прожиточного минимума ПФР увеличит три ежемесячных пособия

В связи с индексацией прожиточного минимума с 1 июня повышается размер трех ежемесячных пособий. Об этом сообщает татарстанское отделение ПФР.

Речь идет о выплатах на детей от восьми до 19 лет для полных и неполных малообеспеченных семей. Так, родители в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% ПМ ребенка) с июня начнут получать в среднем от 5,7 до 11,4 тыс. рублей каждый месяц.

Кроме того, увеличится выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия по Татарстану вырастет до 6,4 тыс. рублей в месяц (50% ПМ трудоспособного взрослого).

«Выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически, – отметил управляющий ОПФР по Татарстану Эдуард Вафин. – Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не требуется».

Отмечается, что сразу в более высоком размере пособия получат те семьи, которые оформили выплату в июне. Родители, которым выплаты были назначены до июня, получат их в новом размере в июле.