Из-за горящей детской коляски и вещей из многоэтажки в Лениногорске эвакуировали жильцов

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Ленинградской поступило сегодня днем.

Почувствовав запах дыма, 18 жителей дома, которые живут в квартирах с первого по третий этажи сами вышли на улицу до приезда пожарных.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, очаг пожара звено газодымозащитной службы ПСЧ №66 обнаружило на лестничной площадке третьего этажа – горела детская коляска, ее потушили.

После чего пожарные стали подниматься выше – на площадке пятого этажа горели старая мебель и вещи, их тоже потушили.

Газодымозащитники ПСЧ №11 вывели с шестого и седьмого этажей четверых жильцов дома, надев на них маски спасаемых. Среди спасенных был один ребенок.

Причину пожара установят пожарные дознаватели.