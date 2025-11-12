Из-за гололеда ГЖД призвала водителей быть бдительными при пересечении переездов

В условиях гололедицы водителей просят не выезжать на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора и закрытом шлагбауме, на полосу встречного движения в зоне переезда и не совершать обгон на переезде. О необходимости соблюдения правил дорожного движения напомнила Горьковская железная дорога.

«В связи с резкими перепадами температур в дневное и ночное время на автодорогах населенных пунктов, расположенных в границах Горьковской магистрали и примыкающих к железнодорожным путям, ожидается образование гололеда. Для недопущения ДТП на переездах железнодорожники призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», – говорится в сообщении пресс-службы Казанского региона ГЖД.

Автомобилистов также призывают перед поездкой убедиться в технической исправности транспортного средства, в первую очередь, проверить тормозное оборудование и соответствие шин погодным условиям.