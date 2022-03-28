Из-за гололеда 41 человек обратился с травмами в РКБ Татарстана за неделю

В Республиканскую клиническую больницу Татарстана за неделю обратился 41 человек – все они получили травмы, поскользнувшись на льду. Еще двое пострадали из-за ледяных глыб, упавших на них с крыш. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«43 человека получили травмы на улице из-за гололеда, на двоих из них сошел снег с крыши», – отметили в больнице.

Большинству из пациентов госпитализация не понадобилась, всю необходимую медицинскую помощь им оказали во время первого визита в РКБ.

В клинике добавили, что около 70% людей, которые попали в больницу после неудачного падения на льду, младше 45 лет, остальные пациенты – пожилого возраста.

Большинство получили ушибы, растяжения и закрытые переломы.

«Будьте внимательны, по ночам заморозки, а на утро – гололед. Невнимательность и не подходящая по сезону обувь ведет к различным тяжелым травмам», – обратились в РКБ к татарстанцам.