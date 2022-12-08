Из-за гибели людей при взрывах газа на КЧС РТ приняты дополнительные меры безопасности

В Татарстане ежегодно регистрируются десятки нарушений правил использования внутридомового газового оборудования в жилом секторе, которые приводят к взрывам бытового и сжиженного газа и, как следствия, обрушению жилых домов и гибели людей.

По статистике, за последние пять лет в республике погибли 49 человек в результате происшествий, связанных с бытовым и сжиженным газом.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ приняла распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению безопасности использования внутридомового газового оборудования, в связи с чем дала ряд поручений некоторым ведомствам.

ГУ МЧС России по РТ вместе с Министерством по делам ГО и ЧС РТ поручено акцентировать особое внимание на соблюдение требований безопасности при использовании отопительных печей, газового обрудования в жилых домах. Во время подворовых обходов частных домов сотрудникам ведомств необходимо распространять листовки и памятки о мерах пожарной безопасности.

Минстрой республики, главы районов, жилищная инспекция и газоснабжающие организации продолжат профилактическую работу по недопущению происшествий при использовании газового оборудования.

Сегодня руководство МЧС Татарстана и газовики призвали жителей республики пристально следить за газовым оборудованием. С приходом холодов участились случаи отравления угарным газом. С начала года в Татарстане произошло 40 случаев отравления газом, в результате которых погибли 9 человек и еще 79 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.