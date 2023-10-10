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Руc Тат
Происшествия 10 октября 2023 14:33

Из-за фуры, которая врезалась в опору контактной сети, в Казани встали несколько трамваев

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В Казани из-за аварии встали несколько трамваев, сообщает Метроэлектротранс.

По их информации, между жилым массивом Борисково и улицей Булатова фура вылетела на трамвайные пути.

Фото: © МУП «Метроэлектротранс»

Грузовик снес ограждение и сбил опору контактной сети. В результате было временно приостановлено движение трамваев №5, 5а и 7.

Метроэлектротранс просит горожан заранее планировать свой маршрут с учетом обстоятельств.

#трамвай
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