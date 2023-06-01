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Общество 1 июня 2023 10:23

Из-за фестиваля «Духов день в Суконной слободе» в центре Казани ограничат движение

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В Казани в связи с проведением фестиваля «Духов день в Суконной слободе» введут ограничение движения и парковки по улице Петербургская. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в новом сборнике электронных документов, размещенном на портале мэрии.

Согласно документу, с 8 утра 4 июня до 11 часов вечера следующего дня будет запрещено парковаться на участке от улицы Т. Миннуллина до улицы Н. Назарбаева, а также по прилегающим к Петербургской проездам.

Также на данных участках ограничат движение транспорта с 8 утра и до 11 часов вечера 5 июня.

#ограничение транспорта
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