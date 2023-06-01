Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за фестиваля «Духов день в Суконной слободе» в центре Казани ограничат движение
В Казани в связи с проведением фестиваля «Духов день в Суконной слободе» введут ограничение движения и парковки по улице Петербургская. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в новом сборнике электронных документов, размещенном на портале мэрии.
Согласно документу, с 8 утра 4 июня до 11 часов вечера следующего дня будет запрещено парковаться на участке от улицы Т. Миннуллина до улицы Н. Назарбаева, а также по прилегающим к Петербургской проездам.
Также на данных участках ограничат движение транспорта с 8 утра и до 11 часов вечера 5 июня.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»