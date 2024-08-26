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Общество 26 августа 2024 17:09

Из-за эксперимента «оплата без кондуктора» на казанском автобусе №34 убытки выросли втрое

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В Казани автобусы не торопятся переводить на систему оплаты проезда «без кондуктора». По словам директора МУП «ПАТП №2» Альберта Мухаметшина, по итогам эксперимента на маршруте №34 убытки выросли в три раза. Иными словами, если нет кондуктора, то люди просто не платят за проезд, пишет газета «Республика Татарстан».

В комитете по транспорту исполкома города при этом считают оправданным переход на систему оплаты «самостоятельно через терминал на поручнях» в ввиду того, что на предприятии фиксируют нехватку кондукторов.

Чтобы решить проблему «зайцев», сотрудники комитета предложили увеличить размер штрафа за проезд без билета (внести изменения в КоАП РТ), наладить работу всех терминалов оплаты и усилить контроль на линии.

Интересно, что в троллейбусах и трамваях (ответственный - «Метроэлектротранс») эксперимент «бескондукторки» удался. Почему так вышло – в материале «Республики Татарстан».

#оплата проезда #кондуктор #Казань
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