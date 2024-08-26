Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за эксперимента «оплата без кондуктора» на казанском автобусе №34 убытки выросли втрое
В Казани автобусы не торопятся переводить на систему оплаты проезда «без кондуктора». По словам директора МУП «ПАТП №2» Альберта Мухаметшина, по итогам эксперимента на маршруте №34 убытки выросли в три раза. Иными словами, если нет кондуктора, то люди просто не платят за проезд, пишет газета «Республика Татарстан».
В комитете по транспорту исполкома города при этом считают оправданным переход на систему оплаты «самостоятельно через терминал на поручнях» в ввиду того, что на предприятии фиксируют нехватку кондукторов.
Чтобы решить проблему «зайцев», сотрудники комитета предложили увеличить размер штрафа за проезд без билета (внести изменения в КоАП РТ), наладить работу всех терминалов оплаты и усилить контроль на линии.
Интересно, что в троллейбусах и трамваях (ответственный - «Метроэлектротранс») эксперимент «бескондукторки» удался. Почему так вышло – в материале «Республики Татарстан».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»