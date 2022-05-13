Из-за трех ДТП на Горьковском шоссе на выезде из Казани образовалась огромная пробка

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» сегодня вечером на Горьковском шоссе и улице Залесной в сторону выезда из города образовалась огромная пробка, которая начинается от спортивного комплекса «Олимпиец» и заканчивается перекрестком Залесной и Осиновской улиц.

Фото: «Яндекс.Пробки»

Как стало известно «Татар-информу» от собственного корреспондента, здесь произошли три аварии. Первое массовое ДТП с участием «КАМАЗа» и трех легковушек произошло у «Олимпийца». Машины перегородили левую полосу и стали причиной начала пробки.

Вторая и третья аварии произошла как раз на пересечении Залесной и Осиновской. Одно ДТП произошло как раз после светофора, а другое – на повороте на Осиновскую улицу. После этого перекрестка движение вновь свободное.