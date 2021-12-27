Из-за двух ДТП на Амирхана перед Миллениумом в Казани образовалась большая пробка

Сегодня утром на улице Амирхана в Казани образовалась большая пробка перед мостом Миллениумом в оба направления из-за двух аварий.

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы, в одной из аварий столкнулись две легковушки и карета скорой помощи, в другой – «КАМАЗ» и легковое авто, которые после столкновения перекрыли полторы полосы со стороны моста в направлении Амирхана.

Как уточнили агентству в городской Госавтоинспекции, «КАМАЗ» столкнулся с двумя автомобилями: Mazda и Hyundai. В результате аварии пострадала 53-летняя пассажирка из автомобиля Hyundai.