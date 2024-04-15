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Новости Татарстана и Казани
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Из-за ДТП возле автовокзала на улице Татарстан в Казани парализовало движение трамваев
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На трамвайных рельсах на улице Татарстан внедорожник столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Об это «Татар-информу» рассказали очевидцы.
В результате на данном участке парализовано движение трамваев.
В связи с ДТП казанцам и гостям столицы Татарстана следует заранее планировать свой маршрут.
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