Из-за ДТП возле автовокзала на улице Татарстан в Казани парализовало движение трамваев

На трамвайных рельсах на улице Татарстан внедорожник столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Об это «Татар-информу» рассказали очевидцы.

В результате на данном участке парализовано движение трамваев.

В связи с ДТП казанцам и гостям столицы Татарстана следует заранее планировать свой маршрут.