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Происшествия 15 апреля 2024 09:46

Из-за ДТП возле автовокзала на улице Татарстан в Казани парализовало движение трамваев

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На трамвайных рельсах на улице Татарстан внедорожник столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Об это «Татар-информу» рассказали очевидцы.

В результате на данном участке парализовано движение трамваев.

В связи с ДТП казанцам и гостям столицы Татарстана следует заранее планировать свой маршрут.

#движение транспорта #ДТП
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