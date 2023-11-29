Из-за ДТП в Авиастроительном районе Казани встали минимум восемь трамваев

В микрорайоне Караваево из-за ДТП приостановлено движение трамваев. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Метроэлектротрансе».

Как выяснилось, авария произошла по вине автомобиля Hyundai Solaris. Казанцы в соцсетях отмечают, что встали минимум восемь трамваев.

На месте работают автоинспекторы.

UPD(16.21). Движение трамваев восстановлено.