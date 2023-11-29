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Руc Тат
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Происшествия 29 ноября 2023 16:02

Из-за ДТП в Авиастроительном районе Казани встали минимум восемь трамваев

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В микрорайоне Караваево из-за ДТП приостановлено движение трамваев. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Метроэлектротрансе».

Как выяснилось, авария произошла по вине автомобиля Hyundai Solaris. Казанцы в соцсетях отмечают, что встали минимум восемь трамваев.

На месте работают автоинспекторы.

UPD(16.21). Движение трамваев восстановлено.

#Трамваи
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