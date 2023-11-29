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Из-за ДТП в Авиастроительном районе Казани встали минимум восемь трамваев
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В микрорайоне Караваево из-за ДТП приостановлено движение трамваев. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Метроэлектротрансе».
Как выяснилось, авария произошла по вине автомобиля Hyundai Solaris. Казанцы в соцсетях отмечают, что встали минимум восемь трамваев.
На месте работают автоинспекторы.
UPD(16.21). Движение трамваев восстановлено.
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