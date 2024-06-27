Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за ДТП со скорой у Колхозного рынка в Казани встали трамваи
В Казани произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к перебоям в работе общественного транспорта. Инцидент случился на улице Бурхана Шахиди, в непосредственной близости от Колхозного рынка.
По сообщению очевидцев, автомобиль марки Toyota столкнулся с машиной скорой помощи прямо на трамвайных путях. В результате аварии движение трамваев на этом участке было полностью остановлено.
На данный момент нет информации о пострадавших в результате столкновения. Также неизвестно, как долго продлится остановка движения трамваев и какие меры предпринимаются для разрешения ситуации.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников