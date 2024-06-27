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Происшествия 27 июня 2024 14:44

Из-за ДТП со скорой у Колхозного рынка в Казани встали трамваи

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В Казани произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к перебоям в работе общественного транспорта. Инцидент случился на улице Бурхана Шахиди, в непосредственной близости от Колхозного рынка.

По сообщению очевидцев, автомобиль марки Toyota столкнулся с машиной скорой помощи прямо на трамвайных путях. В результате аварии движение трамваев на этом участке было полностью остановлено.

Фото: © Ралина Рафикова / «Татар-информ»

На данный момент нет информации о пострадавших в результате столкновения. Также неизвестно, как долго продлится остановка движения трамваев и какие меры предпринимаются для разрешения ситуации.

#дорожная авария
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