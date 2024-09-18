Из-за ДТП с краном-манипулятором на трассе под Казанью образовалась пробка

Из-за ДТП на трассе в Лаишевском районе возле села Усады образовалась пробка. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Фото: «Яндекс.Карты»

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на трассе в сторону Казани контейнер с крана-манипулятора упал на легковой автомобиль. Информации о пострадавших пока нет. Устанавливаются подробности произошедшего.