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Происшествия 18 сентября 2024 16:00

Из-за ДТП с краном-манипулятором на трассе под Казанью образовалась пробка

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Из-за ДТП на трассе в Лаишевском районе возле села Усады образовалась пробка. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Фото: «Яндекс.Карты»

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на трассе в сторону Казани контейнер с крана-манипулятора упал на легковой автомобиль. Информации о пострадавших пока нет. Устанавливаются подробности произошедшего.

#ДТП
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