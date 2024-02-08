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Из-за ДТП с каршерингом на выезде из Казани собралась большая пробка
Серьезное ДТП произошло на выезде из Казани по направлению в «Царево Village». В результате на дороге образовалась километровая пробка. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Предварительно, на дороге столкнулись легковушка и автомобиль каршеринга. На место прибыла скорая помощь.
О состоянии пассажиров и водителей пока ничего неизвестно. Подробности уточняются.
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