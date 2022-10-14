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Ру Тат
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Происшествия
14 октября 2022  16:32
Павел Климчак

Из-за ДТП с четырьмя авто на выезде из Казани в сторону аэропорта собралась пробка

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Сегодня вечером на Оренбургском тракте произошло ДТП с участием четырех автомобилей: Lexus, Mercedes, Renault и «Лада» 14-й модели. По предварительным данным, все четыре машины ехали в сторону Матюшинского тракта.

В данный момент из-за аварии на Оренбургском тракте в сторону аэропорта собралась огромная пробка.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в результате аварии пострадали двое водителей. Обстоятельства и дальнейшие подробности аварии устанавливаются.

#ДТП
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